Началось судебное следствие по уголовному делу бывшего руководителя компании «Baku Steel Company» Расима Мамедова, передает АПА.

На сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой адвокаты Расима Мамедова подали ходатайство о том, что в ходе обыска в офисе другого адвоката Эльчина Садыгова были изъяты документы и по этой причине потребовали перенести процесс.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Затем обвиняемый дал показания.

Р.Мамедов отметил, что работал в «Baku Stell Company» с 2008 года, а в 2011 году, выплатив 30 млн. манатов, стал единоличным владельцем компании: «Первоначально 25% акций завода принадлежало мне, а 75% иностранцам. Эти люди не были заинтересованы в получении прибыли в 3-4 миллиона. Они заявили, что проявляют интерес к месторождению «Balaxanı Oil» и попросили меня помочь им в приобретении этого месторождения. Я помог им. Позднее они продали мне свою долю в «Baku Steel» за 30 млн. манатов. В то время мы встретились с президентом Государственной нефтяной компании Ровнагом Абдуллаевым и согласовали с ним детали по «Balaxanı Oil». Сперва мы договорились на 300 млн., позднее они увеличили эту сумму до 350 млн., до 400 млн., а затем до 450 млн. Каждое повышение суммы вызывало обеспокоенность. Когда я купил завод, он был в таком плохом состоянии, что никому не был нужен. Мне никто не помог, я самостоятельно купил завод. Говорят, что я разграбил завод. Но это не так, наоборот, я отстроил его. Аваз Зейналлы освещал только мои плохие дела. Он говорит, что для меня созданы особые условия в тюрьме. Какие условия? Я уже два года не имею возможности повидаться с родителями».

На суде Р.Мамедов упомянул и про бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехдиева:

«Я всегда относился к Рамизу Мехдиеву и Бейляру Эюбову, как к своему отцу. Прогуливался с Рамизом Мехдиевым после работы, навещал его, когда он болел».

Обвиняемый ответил и на вопросы гособвинителя.

В первую очередь, прокурор спросил Р.Мамедова, почему он не оформил на свое имя приобретенные компании.

«Так удобно», — ответил Р.Мамедов.

На вопрос о том, почему он решил приобрести завод, находившийся в плохом состоянии, обвиняемый ответил, что был осведомлен о потенциале данного объекта.

Р.Мамедов не согласился с обвинением в присвоении 13 млн. манатов:

«Я не брал денег из кассы, в компании «Baku Steel Company» вообще не было кассы. Говорят, что я совершил измену… Кому я изменил?».

Р.Мамедов отказался ответить на вопрос о том, что давал незаконные указания работникам компании «Baku Steel Company».

Процесс продолжится 16 сентября.