Находящийся под арестом предприниматель Расим Мамедов заявил, что руководитель интернет-телевидения «Xural» Аваз Зейналлы шантажировал его и его семью, передает АПА.

Р.Мамедов сказал, что А.Зейналлы на протяжении долгих лет неоднократно угрожал ему и его семье, шантажировал их: «Аваз не журналист, а преступник. Он уже долгие годы шантажирует меня и мою семью, требуя денег. Аваз Зейналлы получал деньги от Логмана Зульфюгарлы (один из бывших владельцев компании «Baku Steel Company» — ред.) и распространял ложь и клевету обо мне. Когда я находился под арестом, он сообщил турецким спецслужбам, что будто бы я дал указание о похищении Логмана Зульфюгарлы. Теперь, слава Аллаху, он сидит рядом со мной, надеюсь образумится. Я подаю официальную жалобу против него».

Комментируя слова Р.Мамедова, гособвинитель отметил, что обвиняемый предоставил информацию уголовного характера, это нужно задокументировать и отправить в Генпрокуратуру.