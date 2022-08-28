Власти Алжира обсуждают возможность увеличения поставок газа во Францию на 50%, сообщает радиостанция Europe 1.

По ее сведениям, «на данном этапе речь идет пока об устном обязательстве со стороны Алжира». «В ближайшие часы должны состояться переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром для подтверждения обязательства об увеличении поставок газа, а также для прояснения этих объемов», — отмечает радиостанция. «Хотя Франция несильно зависима от алжирского газа, возможность увеличения поставок на 50% в нынешних условиях позволила бы Парижу частично справиться с прекращением импорта газа из России», — подчеркивает Europe 1.

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон завершил трехдневный визит в Алжир. По его итогам французский лидер и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества в области энергетики, безопасности, культуры и спорта.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Алжир, Макрон отметил, что в энергобалансе Франции на газоснабжение приходится около 20%. «Что касается доли Алжира в общем объеме поставок газа во Францию, то она сейчас составляет 8-9%», — добавил президент. Одновременно он отметил «вклад Алжира в диверсификацию газоснабжения Европы».