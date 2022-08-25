Министерство культуры Азербайджана завершило тендер на создание 8-серийного художественного сериала под условным названием «Отечественная Карабахская война».

Как сообщается на едином интернет-портале государственных закупок, победителем тендера стала турецкая компания «Bozdağ Film Yapım Prodüksiyon Reklam İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi“.

Компании выплатят 1,7 млн манатов (1 млн долларов США).

Показ первой серии запланирован на 8 ноября этого года — в День Победы.