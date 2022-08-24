24 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомились с «Казахской юртой», установленной в Приморском национальном парке в Баку по случаю 30-летия азербайджано-казахстанских дипломатических связей.
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