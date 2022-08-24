Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов по поручению президента Ильхама Алиева.

Протяженность дороги, которая берет свое начало от участка магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, проходящего через село Шукюрбейли Джабраильского района, до поселка Гадрут Ходжавендского района, составляет 39,7 км.

В настоящее время на 30-километровом участке дороги выполнено строительство дорожного полотна и дорожного основания шириной 21,5 метра в соответствии с I техническим классом, а на 20-километровом участке завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.