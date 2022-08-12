Министерство обороны распространило видеокадры обломков принадлежащего Армении вертолета, обнаруженного в селе Туг Ходжавендского района.

Вчера на территории села Туг Ходжавендского района были обнаружены обломки вертолета Ми-8 вооруженных сил Армении. В ходе расследования было установлено, что это обломки вертолета Ми-8 вооруженных сил Армении, сбитого подразделениями ВВС Азербайджана 18 октября 2020 года во время Отечественной войны в направлении села Туг Ходжавендского района.