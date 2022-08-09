Министр иностранных дел Алжира, спецпредставитель президента Алжира Абдельмеджида Теббу Рамтан Ламамра прибудет с визитом в Азербайджан.

Глава МИД Алжира завтра встретится в Баку с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает АПА