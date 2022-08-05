Солдат азербайджанской армии Агамиров Пюнхан Саявуш оглу скончался от огнестрельного ранения в небоевой обстановке в воинской части, расположенной на территории Товузского района, сообщили в Минобороны.
Возбуждено уголовное дело.
Солдат азербайджанской армии Агамиров Пюнхан Саявуш оглу скончался от огнестрельного ранения в небоевой обстановке в воинской части, расположенной на территории Товузского района, сообщили в Минобороны.
Возбуждено уголовное дело.
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