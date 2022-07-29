Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов ожидает снижения в 2023 году уровня среднегодовой инфляции в стране до однозначного уровня при благоприятной внешней конъюнктуры.

«Несмотря на дефляцию на уровне 0,1% в июне, сохраняется тенденция роста годовой инфляции. В частности, в июне 12-месячная инфляция составила 14,2%, среднегодовая – 12,9%», — сказал Кязымов на пресс-конференции в пятницу, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, на инфляцию влияет рост цен на продовольственные товары. «В частности, в июне 12-тимесячный рост цен на продовольственные товары составил 20,6%, среднегодовая инфляция – 12,9%.

«По нашим оценкам, по итогам 2022 года уровень инфляции будет ниже текущих показателей. При благоприятных условиях на внешних рынках, в 2023 году инфляция может быть на однозначном уровне», — добавил Кязымов.