Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в апреле не приняла приглашение президента Владимира Зеленского о визите в Бучу и поехала в Италию, поскольку отдаляется от политики. Об этом она заявила в интервью немецкому каналу ARD.

Меркель говорит, что понимала – поездку в Италию воспримут неоднозначно. Однако утверждает, что ей важно было почувствовать, что она больше не канцлер.

«Эта поездка была очень важна для меня в процессе моего отхода от политики», – сказала она.

В этом же интервью она сказала, что не винит себя за полномасштабное вторжение России в Украину.