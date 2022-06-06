Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала двух контрабандистов.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 5 июня в Главный командно-пропускной центр Береговой охраны службы поступила информация о том, что в центральной части Каспийского моря в сумерках маломерное судно нарушило режим и занимается незаконной деятельностью.

В ходе преследования лодки двое находившихся в ней людей бросили в море подозрительные свертки.

После задержания лодки было установлено, что ей управляли жители Нефтчалинского района Агакиши Иреван оглу Сулейманов (1975 г.р.) и Фирдовси Самедага оглу Манафов (1978 г.р.).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.