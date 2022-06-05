Солдат-срочник армии Азербайджана Абдуллазаде Саид Мазахир оглы покончил жизнь самоубийством, выстрелив из автомата.
Информацию приводит Министерство обороны Азербайджана.
Соответствующие органы проводят расследование происшествия.
Солдат-срочник армии Азербайджана Абдуллазаде Саид Мазахир оглы покончил жизнь самоубийством, выстрелив из автомата.
Информацию приводит Министерство обороны Азербайджана.
Соответствующие органы проводят расследование происшествия.
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