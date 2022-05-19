В России уже идет скрытая мобилизация. Она началась ориентировочно в конце марта и проявляется в разных формах, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным журналистов, военкоматы активно зазывают «запасников» прийти для «воинского учета» либо для «подтверждения места жительства и прописки». При этом в повестке указано, что явиться необходимо на основании закона «о мобилизации», а не «о воинской службе». Такие письма получают в том числе жители Москвы.

При посещении комиссариата россиян уговаривают поступить на службу по контракту, обещая отправить их на фронт только в глубокий тыл, например, помогать с гуманитарной помощью, в уборке улиц и восстановлении домов в Донбассе. Приехав в Украину, эти военные оказываются на передовой и потом в лучшем случае в плену.

Издание отмечает, что гражданин имеет полное право игнорировать такие приглашения от военкоматов, если официально не объявлена мобилизация. Пока отказники не понесли за это никакого наказания.

Некоторые добровольцы подписывают контракты, увидев рекламу с обещаниями хорошего заработка и «высокого социального статуса». Би-би-си уточняет, что привлекая таким образом мужчин, пункты отбора контрактников буквально выбиваются из сил. Предложения заключить договор даже присылают по почте. В письмах прописано, что контракт можно заключить на срок от трех месяцев.

Денежное довольствие от 130 тысяч рублей обещают в случае участия в «спецоперации». Желающим служить только в России будут платить 35-40 тысяч.

Любопытно, увенчаются ли успехом эти старания российских властей?

Очевидно, что переходить к прямому массовому призыву к участию в войне они опасаются. Видимо боятся, что поднимется волна протестов в разных частях огромной страны. Или, напротив, опасаются вооружать слишком большое количество здоровых мужчин, допуская что оружие в конце концов может быть повернуто против действующего режима. Версии разные, но где выход? Ведь армейских резервов живой силы для продолжения войны в Украине уже явно недостаточно. Что же они, скорее всего, предпримут?

Своим мнением на этот счет поделился с Minval.az Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина):

— Начну с того, что в конце апреля – начале мая ряд влиятельных международных СМИ (в частности Русская служба Би-би-си, Медиазона и др.) попытались систематизировать официальную российскую информацию по потерям россиян в войне с Украиной. Понятно, что доступная информация в разы меньше реальных потерь, тем не менее получилась очень интересная статистика. В региональном разрезе она выглядит следующим образом – первой по потерям идет Бурятия (примерно 99 чел. на 100 тыс. населения), затем Дагестан, другие депрессивные регионы, и Крым, кстати. Наименьшее число погибших – москвичи и питерцы – 2-3 человека на многомиллионный город. Разница в 420 (!) раз.

О чем это говорит? О том, что руководство России сознательно использует привлечение в качестве живой силы людей с наинизшим социальным статусом из депрессивных, социально отсталых регионов РФ. Фактически это «внутреннее наемничество» — люди, которых отправляют на войну не имеют других легальных (а зачастую и нелегальных) источников дохода чтобы хоть как-то выжить. Война, мародерство, «ясырь» — для них способ личного выживания и содержания семьи. В этот перечень входит и «компенсация семье за погибшего». Цинично, бесчеловечно? Да. Рационально? Для российской исторической реальности – да… Вспомните «китайские полки» Антонова-Овсиенко и «сибирские дивизии» Рокоссовского. Ничего нового. Российская мобилизационная машина продолжает перемалывать национальные меньшинства в военной мясорубке. Более того, такая стратегия, как ни парадоксально, способствует понижению протестного потенциала «потенциально неблагополучных, бунтарских» регионов.

А вот проведение принудительной массовой мобилизации «телевизионных патриотов» в «сытых регионах» — путь к внутренней эскалации. На это Москва не пойдет. Или пойдет в случае полного провала. Таким образом, объявление всеобщей мобилизации в России может свидетельствовать только о том, что «фсьо, крысу загнали в угол».

Р.Оруджев