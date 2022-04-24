Десятки мирных жителей украинской Бучи были убиты крошечными металлическими стрелами — флешетами. Об этом сообщает The Guardian.

Флешеты — противопехотное оружие времен Первой мировой войны. Это металлические дротики длиной 3-4 сантиметра, которые вылетают из снаряда после взрыва. В одном снаряде может быть до 8000 флешетов.

Эти боеприпасы не запрещены международным правом, но применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных районах нарушает гуманитарное право.

Подобные снаряды использовала армия США во Вьетнаме и армия Израиля в Ливане и секторе Газа.