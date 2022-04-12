Президент Зеленский, обращаясь по видеосвязи к депутатам Литвы, раскритиковал неспособность стран ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители:

«Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей».

Также глава Украины упрекнул европейские компании и банки, которые продолжают работать в РФ.