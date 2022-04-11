Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову показали последствия захвата города Буча российскими войсками и трупы на улицах города.

Это произошло в прямом эфире SkyNews в ответ на слова Пескова о непричастности россиян к военным преступлениям под Киевом. Спикеру Кремля продемонстрировали видео, на котором экипаж русской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде. Тот в ответ усомнился, что этот танк принадлежит РФ.

В ответ ведущий показал увеличенный кадр, на котором отчетливо видна на броне изображенная буква V.