«Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявление Россией «красных линий» в сфере безопасности означает, что Москву «приперли» к этим линиям и ей больше некуда отступать.

«Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране и за рубежом, нашим партнерам, чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» (Россия-1) Павлу Зарубину.

В частности, он напомнил: «Я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться?»

«Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: «Остановитесь!» Вот в этом все и дело», — заявил Путин.