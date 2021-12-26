Песков сравнил Путина с шахматистом

Президент России Владимир Путин в вопросах безопасности просчитывает все возможные ходы, как настоящий шахматист, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Президент Путин просчитывает не один ход вперёд, не два хода вперёд, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает всё», — сказал Песков.