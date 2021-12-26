Азербайджанцев в России наградили медалью «За заслуги в диаспорской деятельности»

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира три представителя азербайджанской диаспоры в России награждены Государственным комитетом по работе с диаспорой медалью «За заслуги в диаспорской деятельности».

В Российской Федерации этой медалью награждены создатель и директор народного танцевального ансамбля «Одлар Юрду», функционирующего в городе Красноярск, Саадат Гараева, основатель и руководитель этнографического парка-музея «Этномир» в российском городе Калуга, президент международного благотворительного фонда «Диалог культур — единый мир» Руслан Байрамов и кандидат медицинских наук, специалист по лучевой диагностике, член правления Азербайджанского молодежного объединения России Самир Алиев.

Напомним, что Саадат Гараева является известным представителм диаспоры, общественным деятелем. Организуя в России культурно-массовые мероприятия, она пропагандирует идею азербайджанства. В 2007 году по инициативе Саадат Гараевой и Алекбера Гараева в Красноярске был создан народный танцевальный ансамбль «Одлар Юрду». За прошедший период народный танцевальный ансамбль «Одлар Юрду» был победителем ряда российских и международных фестивалей.

Руслан Байрамов родился в Гядабейском районе Азербайджана. В 2007 году в рамках проекта фонда «Диалог культур — единый мир» под эгидой ЮНЕСКО он создал этнографический парк «Этномир».

Самир Алиев приехал из Азербайджана в Москву в 2004 году для продолжения учебы. Он кандидат медицинских наук, работает в России специалистом по лучевой диагностике. Он является активным членом Азербайджанского молодежного объединения России, автором ряда важных проектов.