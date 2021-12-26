Из-за аномальных морозов в российском городе треснул мост

Во Владивостоке из-за аномальным морозов треснул автомобильный Рудневский мост, соединяющий Первореченский и Первомайский районы города, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Движение по нему пока не останавливают.

«Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись», — сообщили в мэрии.

25 декабря температура во Владивостоке опустилась ниже 30 градусов и побила абсолютный температурный рекорд для города.

Рудневский мост был построен более 40 лет назад. ТАСС отмечает, что из-за строительных недочетов он так и не был сдан в эксплуатацию официально, несмотря на это, все это время по нему идет автомобильное движение. Администрация Владивостока собирается построить вместо него другой мост, но сроки этих планов неизвестны.