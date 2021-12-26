Путин: Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным



Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, решение зависит от тех предложений, которые сделают российские военные эксперты, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире «России 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

«Ответ России может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

«Но, я надеюсь, что все-таки — и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», — сказал Путин.