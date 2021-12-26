Подруга президента Чили отказалась становиться «первой леди»



Ирина Караманос, подруга избранного президента Чили Габриэля Борича, не хочет быть «первой леди». По ее мнению, эта «должность» устарела и ее надо переосмыслить.

«Мы живем в другое время, многое изменилось. Мы должны переосмыслить власть и отношения, которые складываются после прихода к ней», — заявила Караманос.

Как отмечают чилийские СМИ, ее отношения с Боричем продолжаются уже три года. При этом она фактически является его политическим советником. Именно она сыграла ключевую роль в сборе 34 тысяч подписей, которые были необходимы ему для регистрации в качестве кандидата в президенты. «Мы партнеры по жизни, но также в политике», — отметила Караманос. «С Габриэлем мы являемся частью одного политического проекта, мы разделяем одни убеждения и конкретные надежды внести свой вклад в построение альтернативного общества», — заявила она.