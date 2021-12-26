Умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту



Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).

«Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту. Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет», — говорится в заявлении канцелярии.