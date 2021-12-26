Джо и Джилл Байдены обратились к американским военным за границей



Президент США Джо Байден и его супруга Джилл поздравили американских военных, пребывающих за границей, с Рождеством. Об этом сообщил глава государства в Twitter.

«Сегодня мы хотели воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить их. Мы благодарны за все, что они делают для нашей свободы, безопасности и процветания», — написал Байден.

В то же время издание Politico информирует, что общение было организовано по видеосвязи из Белого дома. Президент и первая леди поговорили с военнослужащими из военно-воздушных сил в Катаре, военно-морских сил в Румынии, морской пехотой и береговой охраной в Бахрейне, с космическими силами в Авроре и другими.

В ходе беседы Байдены отметили, что они понимают, как тяжело семьям военных, поскольку их покойный сын Бо служил в Ираке.

«Мне очень жаль, что вам пришлось уехать. Мы знаем, каково вашим семьям иметь то свободное место за столом, как и у нас», — сказала первая леди.