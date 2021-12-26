Власти Китая не могут справиться с распространением коронавируса в Сиане



В городе Сиань китайской провинции Шэньси в минувшую субботу было выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19 из 158, относящихся к категории внутренних, а не ввезенных из-за рубежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

«Распространение инфекции, несмотря на жесткие меры локдауна, идет в городе по нарастающей: в четверг было зафиксировано 49 новых случаев, в пятницу — 75», — говорится в сообщении.

По информации Госкомитета, для предотвращения распространения коронавируса отменены все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

В сообщениях не говорится о том, какой штамм зафиксирован в Сиане. Пока известно о выявлении в стране семи случаев заражения штаммом «омикрон», который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два — в городе Чанша (провинция Хунань) и один — городе центрального подчинения Тяньцзинь.

Центральная комиссия по проверке дисциплины сообщила, что 26 чиновников в Сиане были привлечены к ответственности за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые запланированы на 4-20 февраля 2022 года.