ЕС требует от России почти 300 млрд евро за политику импортозамещения



ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с одним из крупнейших в истории спором. Об этом пишут «Известия».

Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары своей политикой импортозамещения. Там указали, что подобные ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности честной конкуренции.

Еврокомиссия выразила недовольство «дискриминационной оценкой» и национальными квотами заявок на госзакупки. Также в Брюсселе отметили необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, тогда как при закупке отечественной продукции такие документы не требуются.

22 декабря торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. По ее словам, США решили работать над ответными мерами по линии ВТО и помешать Москве в развитии этого направления. Она добавила, что нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией «ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции». Впоследствии именно эту формулировку практически дословно использовали в ЕС.

В июле в Евросоюзе заявляли, что беспокойство вызывает законодательство России в области виноделия, говоря о «недобросовестном эмбарго» против Брюсселя. В Москве, в свою очередь, напоминали Евросоюзу о необходимости соблюдать нормы ВТО в связи с бьющими по российскому экспорту намерениями, связанными с планом по борьбе с изменением климата.