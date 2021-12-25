В России школьный повар воровала еду для детей, чтобы кормить свиней

В Тюмени повара-бригадира Марину Лашину обвинили в том, что она воровала школьную еду для того, чтобы кормить свиней. Подозрения в отношении женщины возникли у ее коллег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам работницы столовой школы №7 Анастасии Сидоровой, ее начальница неоднократно была замечена за кражей еды, которая была предназначена школьникам. Сидорова также заявила, что учащиеся регулярно получали пищу ненадлежащего качества, в том числе просроченные йогурты и подгоревшую запеканку. Предположительно, Лашина выносила еду из столовой и отдавала ее поросятам, живущим на мини-ферме.

Персонал столовой школы, недовольный сложившейся ситуацией, выяснил, что Лашина также забирала деньги из кассы. Региональная прокуратура организовала проверку комбината школьного питания «Центральный», где якобы похищали еду из столовой.