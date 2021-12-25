Стала известна дата заседания Совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», — уточнил источник.

В этот же день в Брюсселе должно пройти заседание начальников Генштабов стран-участниц НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что ключевой темой на предстоящих переговорах с США и НАТО станет вопрос нерасширения альянса на восток.