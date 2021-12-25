Талибы запретили водителям слушать музыку и перевозить женщин без хиджаба

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» приняло новые правила для водителей автомобилей в стране, среди которых запрет на прослушивание музыки. Об этом сообщил в субботу местный телеканал Kabul News.

«Не слушайте музыку и не употребляйте наркотические вещества во время управления транспортным средством. Не сажайте в машину женщин без хиджаба, не подвозите женщин без сопровождения родственника мужского пола на расстояние, превышающее 45 миль», — говорится в документе.

Помимо этого, от водителей требуется парковать автомобили в специально установленных для этого местах с целью совершения намаза (молитвы), а также отращивать бороды и призывать к этому своих попутчиков мужского пола.

Как уточняется, соответствующие правила разработаны созданным радикалами министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного — аналогом существовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы контролировали большую часть страны) органа с функциями исламской полиции нравов.