Вооруженный мужчина попытался прорваться в замок Елизаветы II

Вооруженный мужчина пытался прорваться на территорию Виндзорского замка, когда королева праздновала там Рождество с принцем Чарльзом и принцессой Камиллой. Об этом сообщает The Sun.

Полиция заявила, что у мужчины было оружие, но, он не смог проникнуть ни в одно из зданий.

Подозреваемый был взят под стражу. Членам королевской семьи уже сообщили об инциденте, сообщает полиция.

«Мужчина был арестован по подозрению в нарушении или посягательстве на охраняемый объект и хранении наступательного оружия. В настоящее время он остается под стражей», — сказала представитель полиции Ребекка Мирс.

По ее словам, режим тревоги сработал после того, как мужчина вошел на территорию. Расследование инцидента продолжается.

Сегодня Елизавета II празднует Рождество в кругу семьи, с принцем Чарльзом и Камиллой. Праздник в Виндзоре впервые проходит без супруга королевы, принца Филиппа, который умер в начале этого года.