Папа Франциск попросил Бога не дать метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине

Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием к «Городу и миру» (Urbi et orbi), в котором призвал людей вести диалог друг с другом, чтобы избежать конфликтов, передает «Газета.ру».

Как заметил Франциск, в период пандемии люди в мире стали чаще пытаться разрешить противоречия «короткими путями» вместо долгих переговоров и поиска консенсуса.

«Наша способность к [поддержанию] социальных отношений подвергается серьезному испытанию; усиливается тенденция замыкаться в себе, делать все самому, отказываться от выхода в свет, встреч друг с другом. Даже на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что решение серьезного кризиса приведет к [желанию людей] идти короткими путями, а не более длинными путями диалога. Но только они в реальности приводят к разрешению конфликтов и получению общих и долгосрочных выгод», — объявил Франциск.

В своей речи понтифик также обратил внимание на различные кризисы и ситуации в мире, перечислив конкретные страны и регионы. В частности, он упомянул Ближний Восток, Африку и Южную Америку, Афганистан, Мьянму и другие страны. Вдобавок к этому, глава Римско-католической церкви затронул украинскую проблематику.

«[Господь], стань светом и поддержкой для всех, кто верует и трудится, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине», — обратился Франциск.