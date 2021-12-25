Не обошлось без сюрпризов: Рождественский конфуз Байдена

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден поздравили с наступающим Рождеством маленьких пациентов Национальной педиатрической больницы в Вашингтоне, которые в связи с состоянием здоровья не смогли отправиться домой, чтобы отметить праздник вместе со своими семьями, передает издание «Голос Америки».

Рождественский визит первой леди США в эту больницу – давняя традиция, однако решение Джо Байдена присоединиться к супруге, чтобы поздравить больных детей с Рождеством, стало неожиданностью. В Белом доме сообщили, что действующий президент впервые в истории посетил детскую больницу накануне Рождества.

При это не обошлось без инцидентов. Как сообщает AFP, Байден подвергся троллингу. Инцидент, который быстро стал вирусным в Интернете, произошел после того, как Байден и первая леди поговорили по видеоконференции с представителями Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), которые отслеживают путешествия Санты по всему миру.

Президент ответил на звонки нескольких американских семей. Один мужчина назвался Джаредом, отцом четверых детей. Байден коротко поговорил с детьми звонившего, спросил, какие подарки они хотят на Рождество, и сказал, что им нужно лечь в постель до полуночи. Завершая разговор, Байден пожелал Джареду «чудесного Рождества».

«Я надеюсь, что вы, ребята, тоже хорошо проведете Рождество, с Рождеством, и вперед, Брэндон!» — ответил Джаред.

«Вперед Брэндон» — закодированное оскорбление, которое стало сплоченным кличем сторонников Дональда Трампа — во время мероприятия в канун Рождества в Белом доме.

В ответ Байден спокойно ответил: «Вперед Брэндон, я согласен», — ответил Байден. Было не сразу ясно, понял ли президент о чем речье, хотя Джилл Байден неловко усмехнулась и закатила глаза.

Байден спросил Джареда, откуда он звонит, но к тому времени звонок был прерван. Этот момент широко распространился в социальных сетях, и некоторые похвалили президента за его спокойный ответ.

«Вперед, Брэндон» — это эвфемизм для вульгарного оскорбления, которое возникло, когда репортер на мероприятии NASCAR случайно услышал скандирование «F… Joe Biden» во время интервью с водителем Брэндоном Брауном. С тех пор он стал политическим лозунгом сторонников Трампа.