Стало известно, сколько Елизавета II тратит на подарки придворным

До Рождества осталось совсем ничего. Несмотря на то, что в этом году Елизавета II отменяет праздничный обед, она не может оставить без подарков своих придворных. Рассказываем, что покупает королева своим «сотрудникам».

Ее Величество заботится о каждом служащем — а их, отметим, 1500 человек! Оказывается, Елизавета II выделяет на каждого человека 8 долларов. В эту стоимость входит роскошный рождественский пудинг от Harrods или королевского бакалейщика Fortnum & Mason. Также королева лично подписывает праздничную открытку каждому придворному, сообщает PeopleTalk,.