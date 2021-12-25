Тегеран назвал заявление Лондона о пуске ракет вмешательством в дела Ирана

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал вмешательством во внутренние дела заявление британского МИД с осуждением испытательного пуска иранских баллистических ракет, сообщает РИА Новости.

МИД Великобритании в пятницу заявил, что осуждает использование Ираном баллистических ракет в ходе испытательного пуска. В Лондоне посчитали, что запуск является «нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы Иран не предпринимал никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет».

«Иран действует в рамках международных законов и положений, а также собственных оборонных нужд, поэтому такие заявления и позиция не только считаются вмешательством во внутренние дела Ирана, но и являются продолжением политики двойных стандартов Лондона», — приводятся слова Хатибзаде в официальном Telegram-канале иранского МИД.