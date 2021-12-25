Глава АОЭИ: Иран уже сам может производить ядерное топливо

Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (АОЭИ) Мохаммад Эслами.

«Иран уже сам может производить ядерное топливо. Мы провели переговоры с компанией «Росатом» и надеемся, что в рамках нашего взаимодействия и на основе планов и контрактов, которые мы будем заключать с ней, мы сможем начать использовать иранское топливо в самом реакторе в Бушере», — сказал Эслами.