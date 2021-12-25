Садыр Жапаров назвал прямые угрозы территориальной целостности страны

Сегодня на заседании кабинета министров президент Садыр Жапаров назвал прямые угрозы территориальной целостности Кыргызстана, выявленные последними трагическими событиями в Баткенской области в апреле, унесшими жизни людей.

«Неполное согласование государственной границы с соседними странами, сложности переговоров по некоторым участкам, прохождение стратегической транспортной инфраструктуры Кыргызстана через территории соседних стран — прямая угроза территориальной целостности республики», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он добавил, что впервые Баткен получил внимание на государственном уровне как стратегическая граница, сообщает издание 24 kg.