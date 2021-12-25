Политолог: Зеленский пойдет на всё, лишь бы остаться на второй срок

Киевский политолог Андрей Головачев предрек Украине гражданскую войну и разрушение государства. Об этом он написал в своем Facebook.

Головачев утверждает, что обвинения в госизмене, которых в стране в последнее время стало очень много, являются признаком приближающегося раскола.

Политолог подчеркнул, что в текущий момент обвиняют бывшего президента Украины Петра Порошенко, действующего лидера Владимира Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака, бизнесмена Рината Ахметова, а также многих других политиков рангом ниже.

Головачев считает, что обвинения не имеют ничего общего с законностью, правом и справедливостью. В текущей ситуации они стали техническим приемом борьбы за власть.

«Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных. Это вызовет в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Все это фазы предстоящей Руины (Руина — период в истории Украины (и Войска Запорожского) между 1657 и 1687 годами, фактически являвшийся гражданской войной)», — написал политолог.

По его мнению, старт этому процессу дадут будущие выборы украинского президента, поскольку Зеленский пойдет на все, чтобы остаться на второй срок.