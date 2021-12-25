ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны

Без срочных согласованных действий, обеспеченных надлежащим финансированием, многие дети Афганистана не доживут до весны. Об этом сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на заявление врио представителя ЮНИСЕФ в Афганистане Абдулы Кадира Мюссе.

Хроническое недоедание, перебои в работе органов здравоохранения и служб по оказанию основных услуг населению Афганистана и другие факторы привели к росту заболеваемости среди афганских детей.

Ситуация усугубляется последствиями пандемии, засухи и беспрецедентным продовольственным кризисом в стране.

Сотрудники Фонда отмечают, что ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане сопровождается вспышками опасных инфекционных заболеваний, особенно среди детей.

Маленьким афганцам грозят голод, корь, малярия и пневмония.

В 2021 году было зарегистрировано более 66 тыс. случаев кори среди детей. Поступают сообщения о вспышках диареи, малярии и лихорадки денге, подтверждено четыре случая дикого полиовируса типа 1.

Сейчас в стране сложились суровые зимние погодные условия, во многих районах температура уже значительно ниже нуля, а это соответственно привело к заболеваниям пневмонией и острыми респираторными заболеваниями. Многие афганские семьи живут в холодных домах, им нечем обогреть свои жилища.

В наибольшей опасности оказались дети из высокогорных регионов. Им срочно нужна зимняя одежда, одеяла и топливо для обогрева жилищ. На сегодняшний день в Афганистане примерно 25-30 процентов случаев смерти детей в возрасте до пяти лет вызваны инфекциями дыхательных путей, причем 90 процентов летальных исходов связаны с пневмонией.