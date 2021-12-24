У Зеленского осудили визит Валери Пекресс в Ханкенди

”Любые контакты представителей государственной власти какого-либо государства с представителями непризнанных квази-образований на территории Республики Азербайджан, являются грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства Азербайджан, посягательством на его территориальную целостность, а также грубым нарушением принципов и норм международного права».

Об этом заявил член правящей партии ”Слуга народа“, депутат Верховной Рады (парламента) Украины, специальный представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, комментируя незаконный визит главы парижского региона Иль-до-Франс Валери Пекресс в Ханкенди.

Он отметил, что такие действия являются недопустимыми, поскольку угрожают самим основам системы международных отношений в современном мире.

«Тем более, такие действия могут стать опасным прецедентом не только для Азербайджанской Республики, но и для Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских стран, избравших демократический путь своего развития, что диссонирует имперским амбициям РФ. Также это представляет существенную опасность и для многих государств Центральной и Западной Европы, на территориях которых периодически активизируются сепаратистские настроения”, — приводит «Репорт» его слова.