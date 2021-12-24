Пашинян не стал обсуждать армянскую армию

Я никогда не повторю ошибку, допущенную мной. Я отказываюсь публично обсуждать любые вопросы, связанные с вооруженными силами. Об этом заявил на онлайн-пресс-конференции 24 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какие закупки вооружения и военной техники были сделаны.

На вопрос, обсуждается ли тема коренных реформ в системе самообороны, премьер-министр ответил: «Я также не буду обсуждать вопросы, связанные с тонкостями, конкретными темами, связанными с армией, и советую всем публично не обсуждать эти вопросы. Но все наши подходы, связанные с вооруженными силами, выражены в программе деятельности правительства РА. Там все изложено и процессы будут происходить в ее рамках». Его слова приводит News.am.

Что касается того, почему не были уволены высокопоставленные офицеры, потерпевшие поражение, и почему вместо них не были выдвинуты те, кто наилучшим образом проявил себя в войне, он сказал: «Касательно офицерского состава, это важный вопрос. Но нужно быть очень осторожным, чтобы не спутать все. Были случаи, когда во время войны мне докладывали, что такой-то командир оставил позицию, сбежал. После тщательного расследования выяснялось, что ситуация прямо противоположная. Был наоборот случай, когда прославился какой-то командир, но в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что все совсем не так. Все докладывающие ложные сведения были наказаны, наказываются и будут наказаны. Это очень важный вопрос повестки дня, но не хочу представлять детали».