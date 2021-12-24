Пашинян готов к встрече с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов к встрече с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом, если переговоры о нормализации отношении будут проходить успешно.

«Договоренности или идеи о встрече с президентом Турции пока нет. Но, если переговорный процесс будет проходить успешно и процесс созреет до этой точки, то, естественно, последуют встречи на высоком и высшем уровне. Если процесс будет успешным, естественно, это произойдет», — сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.

Армения и Турция назначили спецпредставителей для начала переговоров о нормализации и установлении дипломатических отношений.

Пашинян также заявил, что ни одна власть в Армении не заявляла, что признание Анкарой так называемого «геноцида армян» является предварительным условием для нормализации армяно-турецких отношений.

Кроме того, он заявил, что позитивно расценивает действия по возобновлению воздушного сообщения между Арменией и Турцией.

«Мы это приветствуем, ожидаем урегулирования отношений, но мы должны понимать, что это очень сложный вопрос», — сказал Пашинян, слова которого приводит «Интерфакс».

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница между странами была закрыта по инициативе официальной Анкары с 1993 года из-за карабахского конфликта.