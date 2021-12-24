Пашинян вновь анонсировал запуск железной дороги из Азербайджана в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-формате заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе увидел возможность компромиссов.

Он в очередной раз пояснил, что по итогам переговоров была достигнута договоренность о запуске железной дороги из Азербайджана по территории Армении и далее в Нахчыван.

По словам Пашиняна, в Брюсселе он и Ильхам Алиев попытались вникнуть в детали, понять, в чем причина противоречий. Он отметил, что публичные заявления – видимая часть айсберга, но есть глубинные причины и проблемы.

«И когда мы вникли в детали, я, честно говоря, я увидел возможность некоторых решений. После этой встречи я увидел возможности и, думаю, нужно попытаться их использовать. Нужно найти реальные компромиссные решения, которые не пресекают наши «красные линии». Но никаких договоренностей не достигнуто», — подчеркнул он (цитата по «Спутнику»).

В этом контексте армянский лидер добавил, что страна не исключает строительства новой дороги между Азербайджаном и Нахчываном.

По его словам, если в вопросе правовых регулировок будет согласие, то остальные вопросы будут носить чисто технический характер. Он отметил, что открытие сообщения между Азербайджаном и Нахчываном нужно рассматривать в контексте открытия дорог в регионе в целом.

«В нашем, в моем, восприятии речь идет не только о связи между восточными районами Азербайджана и Нахчываном, но и новой международной транзитной дороге, в открытии которой заинтересована и Армения», — сказал Пашинян.

При условии достижения согласия с Баку следует рассматривать эту дорогу с точки зрения международного транзита. Премьер уверен, что она принесет Армении конкретную выгоду. Именно поэтому, как в прошлом, так и сейчас Ереван не исключает строительство новой дороги, которая станет важной с точки зрения международного сообщения.

Он напомнил о заявлении, сделанном в Грузии, о возможности открытия автомобильной дороги и коридорах Север-Юг и Запад-Восток.

При этом, по его словам, должны быть конкретизированы гарантии для армян и азербайджанцев, которые будут ездить по этим дорогам (через Армению и Азербайджан).

Что касается гарантий безопасности, то Пашинян добавил: «Взаимно мы должны конкретизировать эти гарантии. Восприятие таково, что должны быть организованы сопровождения. Это один из возможных вариантов» (цитата по News.am).