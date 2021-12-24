Ереван лишился преференций ЕС

Армению исключили из общей системы преференций ЕС. С 1 января 2022 года армянская продукция не сможет экспортироваться в страны ЕС на льготных условиях.

Как передает исследовательский центр Berlin Economics, причиной этого стал выход Армении из общей системы преференций Европейского Союза (GSP+).

Согласно этой системе, с 2009 года армянские товары импортировались в Европейский союз с нулевыми или сниженными таможенными пошлинами. Исследовательский центр Berlin Economics сообщает, что в результате выхода из системы GSP+ пострадает ряд отраслей в Армении.

По оценкам Центра, Армения потеряет около 20% своего экспорта в ЕС, что составляет около $ 114 млн. По данным Азиатского банка развития, потери составят более $ 146 млн.