Путин заявил, что противники Nord Stream 2 «рубят сук, на котором сидят»

Те, кто мешает запуску газопровода «Северный поток-2», «рубят сук, на котором сидят», заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в Европе «сами не открывают нам «Северный поток — 2», а теперь будут замерзать». Путин согласился с этой точкой зрения. «Да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», — сказал он.

По словам Путина, многие страны, включая Украину, которые зависят от спотового рынка сегодня, сами сделали выбор по вопросу поставок газа. «Они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно», — добавил президент.