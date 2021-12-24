В Киеве заявили, что они являются создателями Советского Союза и России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что украинцы являются создателями Советского союза и России.

Он также отметил, что Российская империя обязана своей историей гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе

«Мы авторы этих двух империй», —сказал Арестович в эфире YouTube-канала Politeka.

По его словам, в СССР было очень много героев с фамилией, оканчивающейся на «-енко». Также Арестович отметил, что Союзом в лучшие годы руководил «днепропетровский клан».

Политик также обратил внимание на то, что основателями Российский империи якобы были Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и Иван Мазепа, который в свою очередь предал Петра I во время Северной войны и перешел на сторону шведского короля Карла XII.