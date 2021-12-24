Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом. Об этом адвокат экс-министра Сергей Ованнисян сообщил в пятницу Sputnik Армения.

Ранее защита бывшего главы оборонного ведомства Армении Давида Тонояна обжаловала решение о продлении срока его ареста, поскольку сочла его необоснованным.

«Апелляционный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна отклонил нашу жалобу по поводу решения о продлении ареста Тонояна сроком на два месяца», — пояснил Ованнисян.

Адвокат добавил, что пока не получил решения Апелляционного суда, поэтому воздержится от оценок.