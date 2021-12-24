Пекин назвал сфабрикованными обвинения Вашингтона о принудительном труде уйгуров в КНР



Высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), выступил против закона США о предотвращении принудительного труда и назвал обвинения Вашингтона в использовании Пекином рабского труда Уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в КНР полностью сфабрикованными.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию ВСНП по иностранным делам.

«Под предлогом защиты прав человека власти США вмешиваются во внутренние дела Китая, ВСНП выступает решительно против этого. Если США продолжат пренебрегать позицией КНР, Китай будет вынужден принять ответные меры», — говорится в заявлении.

Законодатели подчеркнули, что неукоснительно соблюдают Конвенцию о дискриминации в области труда и занятости и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах ООН.