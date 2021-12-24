Семь энергокомпаний в Германии обанкротились из-за роста цен на газ

Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, сообщило издание Focus.

Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке, причина прекращения поставок связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках, пишет издание. Однако потребители не должны опасаться отключения электричества. В случае выпадения одного из операторов его клиенты, согласно законодательству, будут обеспечены за счет компании, имеющей самую крупную клиентскую базу в регионе.

По данным Федерального сетевого агентства, которые приводит Focus, с начала текущего года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок, из них 12 уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.

Газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 году в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.