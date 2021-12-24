Талибы случайно перевели 800 тысяч долларов посольству Афганистана в Душанбе



Талибы (движение «Талибан») якобы ошибочно перевели около 800 тысяч долларов на счет посольства Афганистана в Душанбе, афганский посол Мухаммад Захир Агбар заявил, что средства им не вернут.

Согласно сообщению афганского агентства Пажвок, контролируемого повстанцами, в последние дни правления президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана во время госпереворота, на счет афганского посольства в Душанбе было «ошибочно» перечислено 786 тысяч долларов и теперь талибы направили письмо с требованием вернуть деньги в Кабул.

«Талибан» не имеет никакого права требовать возврата этой суммы почти в 800 тысяч долларов, потому что посольство Афганистана является официальным дипведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы», — сказал посол Афганистана в Душанбе журналистам.

Он напомнил, что посольство не признает «Талибан».